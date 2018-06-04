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Команда Трампа назвала главные достижения своей работы

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

В команде Дональда Трампа определили главные внешнеполитические достижения с начала президентства – в список попала и жесткая позиция в отношении России.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает "Укринформ".

Она отметила, что есть целый ряд важных внешнеполитических достижений.

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"Это укрепление отношений со многими иностранными лидерами. Думаю, что разговор с Ким Чен Ыном, который мы с нетерпением ждем в течение ближайших недель, безусловно, является шагом в правильном направлении. Перенос посольства в Израиле, конечно также в этом списке", – добавила Сандерс.

Также в список она внесла жесткую позицию в вопросах внешней торговли в отношении стран, которые занимаются "несправедливой" торговой практикой.

Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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