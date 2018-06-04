Команда Трампа назвала головні досягнення своєї роботи

У команді Дональда Трампа визначили головні зовнішньополітичні досягнення з початку президентства – у список потрапила і жорстка позиція щодо Росії.

Про це сповістила речниця Білого дому Сара Сандерс, повідомляє "Укрінформ".

Вона відзначила, що є ціла низка важливих зовнішньополітичних досягнень.

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"Це зміцнення відносин з багатьма іноземними лідерами. Думаю, що розмова з Кім Чен Ином, яку ми з нетерпінням чекаємо протягом ближчих тижнів, безумовно, є кроком у правильному напрямку. Перенесення посольства в Ізраїлі, звісно також у цьому переліку", – додала Сандерс.

Також у список вона внесла жорстку позицію в питаннях зовнішньої торгівлі щодо країн, які займаються "несправедливою" торговою практикою.