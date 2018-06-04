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Трамп повинен послати Путіну потужний сигнал щодо України, – експерт

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Трампу варто поводитися рішуче, коли він зустрінеться з Путіним особисто
Трампу варто поводитися рішуче, коли він зустрінеться з Путіним особисто / Pinterest

The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що Білий дім та Кремль почали підготовку до саміту президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Метою зустрічі двох лідерів має стати врегулювання давніх розбіжностей між двома країнами.

Підготовка до зустрічі Трампа і Путіна відбуватиметься на тлі розслідування щодо російського втручання в американські президентські вибори 2016 року та ймовірних зв'язків штабу лідера США з РФ, яке проводить спеціальний прокурор Роберт Мюллер, зауважує Business Insider.

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Напруженість у відносинах між США і Росією не обмежується внутрішньополітичною ареною. Росія продовжує збільшувати обороти своєї агресивної кампанії, спрямованої проти України, і надавати потужну підтримку президенту Сирії Башару Асаду, йдеться у статті.

Ще більше ситуацію погіршує розбіжність між все жорсткішою політикою адміністрації Трампа щодо Росії і особистою симпатією Трампа до Путіна, зазначає автор публікації Сонам Шет.

За словами колишнього керівника апарату міністра оборони США з питань Європи та НАТО Марка Сімаковскі, Трампу необхідно повністю поділяти точку зору його команди, що займається зовнішньою політикою і питаннями національної безпеки, оскільки це дозволить зміцнити позиції США у відносинах з Росією.

Наразі в діях США "немає послідовності", а "деякі наші союзники й супротивники можуть сказати, що Америка більше не є глобальним лідером у цих питаннях, тому що у нас немає єдиного курсу", прокоментував для видання експерт.

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На думку інших аналітиків, щоб саміт двох президентів приніс користь США, глава Білого дому не може дозволити собі поводитися нерішуче, коли він все ж зустрінеться з Путіним віч-на-віч.

Якщо ми (американці – "24") хочемо, щоб з цієї офіційної зустрічі двох лідерів щось вийшло, Трампу доведеться відкрито заявити про те, що США не стануть закривати очі на поганий вплив Москви по всьому світу, 
– вважає Едвард Прайс, екс-глава Ради національної безпеки за адміністрації Обами.

Трампу потрібно буде відправити "потужний сигнал" про те, що Москва повинна змінити свій курс щодо України, Сирії і втручання в американські вибори, наголосив політик. "Все, що не буде дотягувати до цього, Путін сприйме як "зелене світло", – робить висновок Прайс.

Нагадаємо, це вже буде третя зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цього президенти США та Росії зустрічалися минулого року в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопаді у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Додамо, що на початку квітня 2018 року помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що під час телефонної розмови Трамп запропонував зустрітися Путіну у Вашингтоні. Згодом у Білому Домі підтвердили ці слова.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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