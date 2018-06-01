Порошенко і Помпео провели важливу розмову щодо Росії
Президент Петро Порошенко з держсекретарем США Майком Помпео обговорили зміцнення співпраці в галузі безпеки та оборони.
Про це повідомляє прес-служба АП.
Також обговорили безпекові виклики внаслідок реалізації проекту "Північний потік – 2".
Окрім того Порошенко і Помпео скоординували позиції в контексті оголошення висновків розслідування збиття літака рейсу МН17 і відзначили важливість продовження санкційної політики проти Росії.
Президент наголосив на важливості продовження тиску на Росію задля звільнення всіх українських заручників.
Порошенко запросив Помпео відвідати Україну з візитом.
Джерело: 24 Канал
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