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Порошенко и Помпео провели важный разговор по России

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Майк Помпео
Майк Помпео / Фото из открытых источников

Президент Петр Порошенко с госсекретарем США Майком Помпео обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба АП.

Также обсудили вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток – 2".

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Кроме того Порошенко и Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбивания самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России.

Президент подчеркнул важность продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников.

Порошенко пригласил Помпео посетить Украину с визитом.

Теги: Новости США Майк Помпео Новости Украины Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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