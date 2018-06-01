Порошенко и Помпео провели важный разговор по России
Президент Петр Порошенко с госсекретарем США Майком Помпео обсудили укрепление сотрудничества в области безопасности и обороны.
Об этом сообщает пресс-служба АП.
Также обсудили вызовы безопасности в результате реализации проекта "Северный поток – 2".
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Кроме того Порошенко и Помпео скоординировали позиции в контексте оглашения выводов расследования сбивания самолета рейса МН17 и отметили важность продолжения санкционной политики против России.
Президент подчеркнул важность продолжения давления на Россию для освобождения всех украинских заложников.
Порошенко пригласил Помпео посетить Украину с визитом.
Источник: 24 Канал
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