Білий дім розпочав підготовку до зустрічі Трампа та Путіна, – ЗМІ

У Білому домі розпочали підготовку до імовірної зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

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Зазначається, що напередодні американський посол у Росії Джон Хантсман повернувся до Вашингтона, аби допомогти владнати питання щодо зустрічі між очільниками США та Росії.

За словами джерела, організація зустрічі поки перебуває на ранньому етапі, тому поки залишаються невідомими як час, так і місце.

Як підкреслює видання, під час зустрічі сторони торкатимуться питань Сирії, України та контролем над ядерним озброєнням, а її мета – вирішити довгострокові розбіжності.

Нагадаємо, це вже буде третя зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цього президенти США та Росії зустрічалися минулоріч в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопаді у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.



Додамо, що на початку квітня 2018 року помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що під час телефонної розмови Трамп запропонував зустрітися Путіну у Вашингтоні. Згодом у Білому Домі підтвердили ці слова.