Белый дом начал подготовку к встрече Трампа и Путина, – СМИ

В Белом доме начали подготовку к возможной встрече между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Отмечается, что накануне американский посол в России Джон Хантсман вернулся в Вашингтон, чтобы помочь решить вопрос о встрече между руководителями США и России.



По словам источника, организация встречи пока находится на раннем этапе, поэтому пока остаются неизвестными как время, так и место.



Как подчеркивает издание, во время встречи стороны будут касаться вопросов Сирии, Украины и контроля над ядерным вооружением, а ее цель – решить долгосрочные разногласия.

Напомним, это уже третья встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. До этого президенты США и России встречались в прошлом в июле в немецком Гамбурге на полях саммита G20 и в ноябре во Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.



Добавим, что в начале апреля 2018 помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что во время телефонного разговора Трамп предложил встретиться Путину в Вашингтоне. Впоследствии в Белом Доме подтвердили эти слова.