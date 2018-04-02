Встреча Путина и Трампа: в Белом доме сделали важное заявление

В Администрации президента США подтвердили, что вскоре должна состояться встреча действующего американского лидера Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает пресс-служба администрации президента США.

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По ее словам, во время последнего телефонного разговора между лидерами обоих государств, который состоялся 20 марта 2018 года (через два дня после выборов президента в России), Дональд Трамп предложил Владимиру Путину провести совместную встречу.

"Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, в том числе в Белом доме", – добавила Сандерс.

Заметим, что официальный представитель Белого дома так и не назвала точную дату встречи Путина и Трампа, правда отметила, что это произойдет "в ближайшее время".

Напомним, первым о предстоящей встрече Путина и Трампа сообщил помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков. По его словам, после мероприятия может произойти и российско-американский саммит.