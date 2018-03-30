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Трамп заявил Путину, что США выиграют новую гонку вооружений

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Трамп заявил Путину, что выиграет гонку вооружений
Трамп заявил Путину, что выиграет гонку вооружений / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп во время последнего разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений, если две их страны ее начнут.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

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Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю,
– заявил Трамп во время телефонного разговора с Путиным, который состоялся 20 марта.

По словам одного американского чиновника, представленные российским лидером во время послания Федеральному Собранию в начале месяца новые системы российского вооружения "действительно вывели президента США из себя".

В то же время, советники Трампа по нацбезопасности рассказали телеканалу, что пока не известно, состоится ли встреча между Трампом и Путиным, поскольку американский президент "предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность".

В то же время, по информации телеканала, американский лидер продолжает надеяться на улучшение отношений с Россией вопреки мнению его советников, которые полагаются на позицию силы.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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