Трамп заявил Путину, что США выиграют новую гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп во время последнего разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений, если две их страны ее начнут.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

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Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю,

– заявил Трамп во время телефонного разговора с Путиным, который состоялся 20 марта.

По словам одного американского чиновника, представленные российским лидером во время послания Федеральному Собранию в начале месяца новые системы российского вооружения "действительно вывели президента США из себя".

В то же время, советники Трампа по нацбезопасности рассказали телеканалу, что пока не известно, состоится ли встреча между Трампом и Путиным, поскольку американский президент "предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность".

В то же время, по информации телеканала, американский лидер продолжает надеяться на улучшение отношений с Россией вопреки мнению его советников, которые полагаются на позицию силы.