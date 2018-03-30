Трамп заявив Путіну, що США виграють нову гонку озброєнь

Президент США Дональд Трамп під час останньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Сполучені Штати виграють гонку озброєнь, якщо дві їхні країни її розпочнуть.

Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на джерела.

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Якщо ви хочете гонку озброєнь, ми можемо це зробити, але я виграю,

– заявив Трамп під час телефонної розмови з Путіним, що відбулася 20 березня.

За словами одного американського чиновника, представлені російським лідером під час послання Федеральним Зборам на початку місяця нові системи російського озброєння "дійсно вивели президента США із себе".

Водночас, радники Трампа з нацбезпеки розповіли телеканалу, що наразі не відомо, чи відбудеться зустріч між Трампом і Путіним, оскільки американський президент "пропонує особисту зустріч практично у рамках усіх своїх телефонних розмов з іноземними лідерами як формальну люб'язність".

Водночас, за інформацією телеканалу, американський лідер продовжує сподіватися на покращення відносин з Росією попри думку його радників, які покладаються на позицію сили.