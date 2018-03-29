Це буде найгіршим жахіттям для Росії, – американський аналітик

Новий радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон стане для Росії справжнім "подарунком", який наводитиме на Москву жах.

Таку думку висловив аналітик Центру за національні інтереси Гаррі Казіаніс в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, радник Трампа Джон Болтон посилить жорстку позицію Білого дому щодо Росії. Окрім того, він може рекомендувати збільшення продажу зброї для України.

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Я думаю, Джон Болтон є найгіршим кошмаром для Росії. Упродовж всієї кар'єри він був яструбом для Росії, він завжди виступав за жорстке ставлення щодо Москви,

– переконаний експерт.

Казіаніс додав, що Болтон рекомендуватиме президенту США Дональду Трампу чимало змін у політиці.

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон

Хто такий Джон Болтон? З 9 квітня він офіційно стає новим помічником Трампа. Політик-республіканець має досвід роботи на високих дипломатичних посадах, обіймав посаду Постпреда США при ООН та працював послом США в Організації Об'єднаних Націй. Болтон відомий своїм критичним ставленням до ООН.Його називають "яструбом війни", адже він більше прославився силовою політикою, ніж дипломатичними переговорами.