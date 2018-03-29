22:25
29 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
1°C -2°C
  • п'ятниця
    4°C -2°C
  • субота
    10°C 4°C
  • неділя
    13°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Плачевна компенсація за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:47, 28 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, сьогодні
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Путін не дасть задній хід, – військовий експерт про Донбас

782 Читать новость на русском
Путін не дасть задній хід
Путін не дасть задній хід / Фото з відкритих джерел

Україні не варто повністю відмовлятися від ідеї силового звільнення окупованих територій Донбасу, адже Росія не планує повертати Києву окуповані території Донбасу.

У матеріалі екс-головного редактора телеканалу "Дождь" Михайла Зигаря "Путін вважає, що йому судилося зробити Росію знову великою", опублікованому на сторінках Time, йдеться, що він готовий ввести на Донбас міжнародну тимчасову адміністрацію. Але "поступок" щодо окупованого Криму чекати не варто.

Читайте також: Якою зараз є тактика Путіна: пояснення Піонтковського

На думку військового експерта Олега Жданова, те, що Росія заявила про готовність вирішити конфлікт на сході України – неправда, передає "Апостроф".

За його словами, офіційна Москва найближчим часом не має наміру змінювати свою тактику щодо Донбасу. І навіть якщо відбудуться чергові переговори по врегулюванню конфлікту – навряд чи варто очікувати, що вони будуть ефективними, це викликає сумніви.

Путін не для того заходив на Донбас, щоб його віддати. Він сам ніколи звідти не піде. Путін не дасть задній хід. Для нього це смерті подібно,
– переконаний Олег Жданов.

Окрім того, зустріч Спеціального представника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова стане лише джерелом інформаційних приводів, адже їхня зустріч демонструє, що Москва планує довго торгуватись за Донбас. І поки що жодні санкції ситуації не змінять.

Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Миротворчий контингент Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук