Путін не дасть задній хід, – військовий експерт про Донбас

Україні не варто повністю відмовлятися від ідеї силового звільнення окупованих територій Донбасу, адже Росія не планує повертати Києву окуповані території Донбасу.

У матеріалі екс-головного редактора телеканалу "Дождь" Михайла Зигаря "Путін вважає, що йому судилося зробити Росію знову великою", опублікованому на сторінках Time, йдеться, що він готовий ввести на Донбас міжнародну тимчасову адміністрацію. Але "поступок" щодо окупованого Криму чекати не варто.

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На думку військового експерта Олега Жданова, те, що Росія заявила про готовність вирішити конфлікт на сході України – неправда, передає "Апостроф".

За його словами, офіційна Москва найближчим часом не має наміру змінювати свою тактику щодо Донбасу. І навіть якщо відбудуться чергові переговори по врегулюванню конфлікту – навряд чи варто очікувати, що вони будуть ефективними, це викликає сумніви.

Путін не для того заходив на Донбас, щоб його віддати. Він сам ніколи звідти не піде. Путін не дасть задній хід. Для нього це смерті подібно,

– переконаний Олег Жданов.

Окрім того, зустріч Спеціального представника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера і помічника президента РФ Владислава Суркова стане лише джерелом інформаційних приводів, адже їхня зустріч демонструє, що Москва планує довго торгуватись за Донбас. І поки що жодні санкції ситуації не змінять.