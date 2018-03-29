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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Путин не даст задний ход, – военный эксперт о Донбассе

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Путин не даст задний ход
Путин не даст задний ход / Фото из открытых источников

Украине не стоит полностью отказываться от идеи силового освобождения оккупированных территорий Донбасса, ведь Россия не планирует возвращать их Киеву.

В материале экс-главного редактора телеканала "Дождь" Михаила Зыгаря "Путин считает, что ему суждено сделать Россию снова великой", опубликованном на страницах Time, говорится, что он готов ввести на Донбасс международную временную администрацию. Но "уступок" в отношении оккупированного Крыма ждать не стоит.

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По мнению военного эксперта Олега Жданова, то, что Россия заявила о готовности решить конфликт на востоке Украины – неправда, передает "Апостроф".

По его словам, официальная Москва в ближайшее время не намерена менять свою тактику в отношении Донбасса. И даже если состоятся очередные переговоры по урегулированию конфликта – вряд ли стоит ожидать, что они будут эффективными, это вызывает сомнения.

Путин не для того заходил на Донбасс, чтобы его отдать. Он сам никогда оттуда не уйдет. Путин не даст задний ход. Для него это смерти подобно,
– убежден Олег Жданов.

Кроме того, встреча Специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова станет только источником информационных поводов, ведь их встреча демонстрирует, что Москва планирует долго торговаться за Донбасс. И пока что никакие санкции ситуацию не изменят.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Владимир Путин Война на Донбассе Курт Волкер Миротворческий контингент Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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