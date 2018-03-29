Это будет худшим кошмаром для России, – американский аналитик

Новый советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон станет для России настоящим "подарком", который будет наводить на Москву ужас.

Такое мнение высказал аналитик Центра национальных интересов Гарри Казианис в интервью "Голосу Америки".

По его словам, советник Трампа Джон Болтон усилит жесткую позицию Белого дома в отношении России. Кроме того, он может рекомендовать увеличение продаж оружия для Украины.

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Я думаю, Джон Болтон является худшим кошмаром для России. На протяжении всей карьеры он был ястребом для России, он всегда выступал за жесткое отношение в адрес Москвы,

– убежден эксперт.

Казианис добавил, что Болтон будет рекомендовать президенту США Дональду Трампу немало изменений в политике.



Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон

Кто такой Джон Болтон? С 9 апреля он официально становится новым помощником Трампа. Политик-республиканец имеет опыт работы на высоких дипломатических должностях, занимал должность Постпреда США при ООН и работал послом США в Организации Объединенных Наций. Болтон известен своим критическим отношением к ООН. Его называют "ястребом войны", ведь он больше прославился силовой политикой, чем дипломатическими переговорами.