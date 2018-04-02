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Трамп пригласил Путина на встречу в Белый дом

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Трамп предложил Путину встретиться в Белом доме
Трамп предложил Путину встретиться в Белом доме / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 20 марта, предложил ему встречу в Вашингтоне.

Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает "Интерфакс".

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Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты говорили по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме,
– сказал он.

По словам Ушакова, возможность такого контакта в первой половине года не обсуждалась.

"После этого разговора, который имел конструктивный деловой характер, были затронуты многие вопросы. После этого произошел очередной сбой в наших двусторонних отношениях – выдворение 60 дипломатов, закрытие генерального консульства в Сиэтле. На этот шаг российская сторона была вынуждена адекватно зеркально отвечать", – заверил помощник Путина.

Он уточнил, что из-за этого, начиная с 20 марта, конкретных обсуждений об организации встречи американского и российского лидеров не велось.

"Хотелось бы верить, что (обсуждение, – "24") начнутся. Хотелось бы надеяться, что те шаги, которые американцы сделали без доказательства обвинений, будут остановлены, и в какой-то момент можно будет вернутся к началу конструктивного диалога", – подытожил помощник российского президента.

Напомним, 20 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и поздравил его с победой на выборах. Американский лидер назвал "хорошим делом" нахождение общего языка с Российской Федерацией.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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