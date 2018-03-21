Трамп объяснил, почему поздравил Путина с победой на выборах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "хорошим делом" нахождение общего языка с Российской Федерацией.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

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"Я позвонил президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. СМИ фальшивых новостей сходят с ума, потому что они хотели от меня резкой критики к нему (президента РФ – "24"). Они ошибаются. Общий язык с Россией (и другими) – это доброе дело, а не плохое", – отметил Трамп.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

По его словам, Россия может помочь США решить немало проблем в мире.

"Они (Россия – "24") могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГИЛ, Ираном и даже с гонкой вооружений", – написал президент США.

Также, Трамп напомнил, что его предшественникам не удалось установить хороших отношений с Россией, но он намерен в общении с РФ действовать по принципу мир через силу.

"Буш пытался объясниться, но не хватало сообразительности. Обама и Клинтон пытались, но не было то ли энергии, то ли "химии" (в отношениях) – вспомните "перезагрузки" с Россией. Мир через силу!" – подытожил Трамп.

.....They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but didn’t have the “smarts.” Obama and Clinton tried, but didn’t have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян.

Президент США Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на выборах. В связи с этим главу Белого Дома раскритиковал сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.