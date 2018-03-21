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Трамп объяснил, почему поздравил Путина с победой на выборах

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Трамп назвал
Трамп назвал "хорошим делом" нахождение общего языка с Российской Федерацией. / Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "хорошим делом" нахождение общего языка с Российской Федерацией.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

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"Я позвонил президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. СМИ фальшивых новостей сходят с ума, потому что они хотели от меня резкой критики к нему (президента РФ – "24"). Они ошибаются. Общий язык с Россией (и другими) – это доброе дело, а не плохое", – отметил Трамп.

По его словам, Россия может помочь США решить немало проблем в мире.

"Они (Россия – "24") могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГИЛ, Ираном и даже с гонкой вооружений", – написал президент США.

Также, Трамп напомнил, что его предшественникам не удалось установить хороших отношений с Россией, но он намерен в общении с РФ действовать по принципу мир через силу.

"Буш пытался объясниться, но не хватало сообразительности. Обама и Клинтон пытались, но не было то ли энергии, то ли "химии" (в отношениях) – вспомните "перезагрузки" с Россией. Мир через силу!" – подытожил Трамп.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян.

Президент США Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на выборах. В связи с этим главу Белого Дома раскритиковал сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.

Теги: Новости России Новости США Дональд Трамп Новости политики Владимир Путин Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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