Трамп объяснил, почему поздравил Путина с победой на выборах
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал "хорошим делом" нахождение общего языка с Российской Федерацией.
Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
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"Я позвонил президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. СМИ фальшивых новостей сходят с ума, потому что они хотели от меня резкой критики к нему (президента РФ – "24"). Они ошибаются. Общий язык с Россией (и другими) – это доброе дело, а не плохое", – отметил Трамп.
По его словам, Россия может помочь США решить немало проблем в мире.
"Они (Россия – "24") могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГИЛ, Ираном и даже с гонкой вооружений", – написал президент США.
Также, Трамп напомнил, что его предшественникам не удалось установить хороших отношений с Россией, но он намерен в общении с РФ действовать по принципу мир через силу.
"Буш пытался объясниться, но не хватало сообразительности. Обама и Клинтон пытались, но не было то ли энергии, то ли "химии" (в отношениях) – вспомните "перезагрузки" с Россией. Мир через силу!" – подытожил Трамп.
Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За Путина свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян.
Президент США Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на выборах. В связи с этим главу Белого Дома раскритиковал сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.