23:51
21 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-4°C
0°C -7°C
  • четвер
    0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Принижений Путін. П'яний пілот
Вєсті Кремля
23:26, 20 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сьогодні
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

Трамп пояснив, чому привітав Путіна з перемогою на виборах

4195 Читать новость на русском
Трамп назвав
Трамп назвав "доброю справою" знаходження спільної мови з Росією / Фото з відкритих джерел

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав "доброю справою" знаходження спільної мови з Російською Федерацією.

Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

Читайте також: Це був дзвінок ввічливості, – експерт про розмову Трампа з Путіним

"Я зателефонував президенту Путіну, щоб привітати його з перемогою на виборах. ЗМІ фальшивих новин сходять з розуму, тому що вони хотіли від мене різкої критики до нього (президента РФ – "24"). Вони помиляються. Порозумітися з Росією (та іншими) – це добра справа, а не погана", – наголосив Трамп.

За його словами, Росія може допомогти США розв'язати чимало проблем у світі.

"Вони (Росія – "24") можуть допомогти розв'язати проблеми з Північною Кореєю, Сирією, Україною, ІДІЛом, Іраном і навіть з гонкою озброєнь", – написав президент США.

Також, Трамп нагадав, що його попередникам не вдалося встановити гарних відносин із Росією, але він має намір у спілкуванні з РФ діяти за принципом мир через силу.

"Буш намагався порозумітися, але не вистачало кмітливості. Обама і Клінтон намагалися, але не було чи то енергії, то чи "хімії" (у відносинах) – згадайте "перезавантаження" з Росією. Мир через силу!" – підсумував Трамп.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян.

Президент США Трамп вирішив привітати Володимира Путіна з перемогою на виборах. У зв’язку з цим главу Білого Дому розкритикував сенатор від штату Аризона Джон Маккейн.

Теги: Дональд Трамп Новини США Новини Росії Новини політики Володимир Путін Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
сьогодні, 23:00 Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
Іван Яковина 352
Головні новини 21 березня: Україна розірвала співробітництво з Росією та повернення Ryanair
сьогодні, 22:03 Головні новини 21 березня: Україна розірвала співробітництво з Росією та повернення Ryanair
650
Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
сьогодні, 22:01 Економічні тренди Європи на найближчі роки – як діяти Україні
Тимур Чмерук 223
Скандал навколо найбільшого витоку даних у Facebook: хто винен та як це стало можливим?
сьогодні, 21:01 Скандал навколо найбільшого витоку даних у Facebook: хто винен та як це стало можливим?
1040
Скільки коштуватиме великодній кошик цього року: вражаючі цифри
сьогодні, 20:02 Скільки коштуватиме великодній кошик цього року: вражаючі цифри
968
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук