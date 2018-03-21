Трамп пояснив, чому привітав Путіна з перемогою на виборах
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав "доброю справою" знаходження спільної мови з Російською Федерацією.
Про це американський лідер написав у своєму Twitter.
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"Я зателефонував президенту Путіну, щоб привітати його з перемогою на виборах. ЗМІ фальшивих новин сходять з розуму, тому що вони хотіли від мене різкої критики до нього (президента РФ – "24"). Вони помиляються. Порозумітися з Росією (та іншими) – це добра справа, а не погана", – наголосив Трамп.
За його словами, Росія може допомогти США розв'язати чимало проблем у світі.
"Вони (Росія – "24") можуть допомогти розв'язати проблеми з Північною Кореєю, Сирією, Україною, ІДІЛом, Іраном і навіть з гонкою озброєнь", – написав президент США.
Також, Трамп нагадав, що його попередникам не вдалося встановити гарних відносин із Росією, але він має намір у спілкуванні з РФ діяти за принципом мир через силу.
"Буш намагався порозумітися, але не вистачало кмітливості. Обама і Клінтон намагалися, але не було чи то енергії, то чи "хімії" (у відносинах) – згадайте "перезавантаження" з Росією. Мир через силу!" – підсумував Трамп.
Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян.
Президент США Трамп вирішив привітати Володимира Путіна з перемогою на виборах. У зв’язку з цим главу Білого Дому розкритикував сенатор від штату Аризона Джон Маккейн.