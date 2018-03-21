Трамп пояснив, чому привітав Путіна з перемогою на виборах

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав "доброю справою" знаходження спільної мови з Російською Федерацією.

Про це американський лідер написав у своєму Twitter.

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"Я зателефонував президенту Путіну, щоб привітати його з перемогою на виборах. ЗМІ фальшивих новин сходять з розуму, тому що вони хотіли від мене різкої критики до нього (президента РФ – "24"). Вони помиляються. Порозумітися з Росією (та іншими) – це добра справа, а не погана", – наголосив Трамп.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

За його словами, Росія може допомогти США розв'язати чимало проблем у світі.

"Вони (Росія – "24") можуть допомогти розв'язати проблеми з Північною Кореєю, Сирією, Україною, ІДІЛом, Іраном і навіть з гонкою озброєнь", – написав президент США.

Також, Трамп нагадав, що його попередникам не вдалося встановити гарних відносин із Росією, але він має намір у спілкуванні з РФ діяти за принципом мир через силу.

"Буш намагався порозумітися, але не вистачало кмітливості. Обама і Клінтон намагалися, але не було чи то енергії, то чи "хімії" (у відносинах) – згадайте "перезавантаження" з Росією. Мир через силу!" – підсумував Трамп.

.....They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but didn’t have the “smarts.” Obama and Clinton tried, but didn’t have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян.



Президент США Трамп вирішив привітати Володимира Путіна з перемогою на виборах. У зв’язку з цим главу Білого Дому розкритикував сенатор від штату Аризона Джон Маккейн.