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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018
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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ПАРАЛІМПІАДА-2018

Це був дзвінок ввічливості, – експерт про розмову Трампа з Путіним

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Трамп показує, що тримає руку на пульсі?
Трамп показує, що тримає руку на пульсі? / europalibera.org

Щодо стосунків США і Росії можна чекати або великої угоди, або великого провалу. Трамп зателефонував Путіну, щоб нагадати, що США пам’ятають про Росію.

Про це сайту "24" розповів політичний експерт Сергій Постоловський.

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На думку політолога, Захід добре розуміє, що найближчі шість років Путін буде главою РФ, і з цим треба рахуватися. А в США є можливість мати певний вплив на контури нової зовнішньої політики Росії.

Це був дзвінок ввічливості Трампа Путіну, щоб сказати: ми відкриті для встановлення повноцінного діалогу. Але такий діалог може бути встановлений, якщо Росія виконає певні умови і піде на хоча б мінімальні поступки по Сирії і Україні. Потрібно зменшити рівень агресивності РФ. Та є сумніви, що Путін на це погодиться,
– вважає Постоловський.

За словами експерта, весною може відбутися зустріч нового Держсекретаря США Майкла Помпео з міністром закордонних справ РФ Лавровим, на якій вони намагатимуться прийняти якісь рішення. Зокрема, починаючи з теорії скорочення озброєння, тактично повертаючись до питань Сирії і України.

"Путін щодо Заходу і України зокрема продовжуватиме тактику виснаження, яка показала свою ефективність. Тому що ні санкції, ні інші дії ні до чого не призводять, і Путін тримається. Про це свідчать і результати виборів у Росії попри маніпуляції на них. Санкції підвищують рейтинг Путіна і слугують об’єднуючим фактором. Тому Путін може почати з "миролюбної" тактики на виснаження, а потім перейти до агресії", – зауважив Сергій Постоловський.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента. За результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії-2018 перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін. За Путіна свої голоси віддали 76,67% виборців, а це понад 56 мільйонів росіян. На другій позиції Павло Грудінін – у нього 11,79% голосів виборців. Явка на виборах президента Росії склала 67%.

Президент США Трамп вирішив привітати Володимира Путіна з перемогою на виборах. У зв’язку з цим Трампа розкритикував сенатор від штату Аризона Джон Маккейн.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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