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У Росії жорстко відповіли на критику сенатора щодо привітань Трампа

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Російський політик Олексій Пушков
Російський політик Олексій Пушков / Фото з вільних джерел

Російський політик та голова Комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков різко висловився щодо слів американського політика Джона Маккейна через те, що президент США Дональд Трамп своїм дзвінком президенту РФ нібито образив кожного громадянина Росії.

Цю ситуацію він прокоментував у Twitter.

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Він похвалив Трампа за те, що він вирішив привітати Володимира Путіна з перемогою на виборах.

"Не знаю, де знайшов Маккейн той "російський народ", який був ображений дзвінком Трампа Путіну. Напевно, у себе в голові. Трампу, навпаки, вистачило політичної мудрості, щоб, всупереч потужному тиску, прийти до висновку: повний розрив контактів з Росією – на шкоду самим США ", – написав Пушков.

Раніше повідомлялося, що офіційний Вашингтон утримався від привітань на адресу Володимира Путіна, який здобув перемогу на виборах президента Росії. Там також зазначили, що президент США Дональд Трамп не зателефонує привітати із перемогою російського лідера.

Теги: Новини Росії Вибори в Росії 2018 Новини США
Джерело: 24 Канал
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