В России жестко ответили на критику сенатора относительно поздравлений Трампа

Российский политик и председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков резко высказался относительно слов американского политика Джона Маккейна за то, что президент США Дональд Трамп своим звонком президенту РФ якобы оскорбил каждого гражданина России.

Эту ситуацию он прокомментировал в Twitter.

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Он похвалил Трампа за то, что он решил поздравить Владимира Путина с победой на выборах.

"Не знаю, где нашел Маккейн тот "русский народ", который был обижен звонком Трампа Путину. Наверное, у себя в голове. Трампу, наоборот, хватило политической мудрости, чтобы, вопреки мощному давлению, прийти к выводу: полный разрыв контактов с Россией – в ущерб самим США ", – написал Пушков.

Ранее сообщалось, что официальный Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина, который одержал победу на выборах президента России. Там также отметили, что президент США Дональд Трамп не позвонит поздравить с победой российского лидера.