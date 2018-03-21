Это был звонок вежливости, – эксперт о разговоре Трампа с Путиным

Что касается отношений США и России, можно ждать или крупного соглашения, или большого провала. Трамп позвонил Путину, чтобы напомнить, что США помнят о России.

Об этом сайту "24" рассказал политический эксперт Сергей Постоловский.

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По мнению политолога, Запад хорошо понимает, что ближайшие шесть лет Путин будет главой РФ, и с этим надо считаться. А у США есть возможность иметь определенное влияние на контуры новой внешней политики России.

Это был звонок вежливости Трампа Путину, чтобы сказать: мы открыты для установления полноценного диалога. Но такой диалог может быть установлен, если Россия выполнит определенные условия и пойдет на хотя бы минимальные уступки по Сирии и Украине. Нужно уменьшить уровень агрессивности РФ. Но есть сомнения, что Путин на это согласится,

– считает Постоловский.

По словам эксперта, весной может произойти встреча нового Госсекретаря США Майкла Помпео с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на которой они постараются принять какие-то решения. В частности, начиная с теории сокращение вооружения, тактично возвращаясь к вопросам Сирии и Украины.

"Путин в отношении Запада и Украины в частности будет продолжать тактику истощения, которая показала свою эффективность. Потому что ни санкции, ни другие действия ни к чему не приводят, и Путин держится. Об этом свидетельствуют и результаты выборов в России несмотря на манипуляции на них. Санкции повышают рейтинг Путина и служат объединяющим фактором. Поэтому Путин может начать с "миролюбивой" тактики на истощение, а затем перейти к агрессии", – отметил Сергей Постоловский.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. Путину свои голоса отдали 76,67% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции Павел Грудинин – у него 11,79% голосов избирателей. Явка на выборах президента России составила 67%.

Президент США Трамп решил поздравить Владимира Путина с победой на выборах. В связи с этим Трампа раскритиковал сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.