Трамп запросив Путіна на зустріч до Білого дому

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася 20 березня, запропонував йому зустріч у Вашингтоні.

Про це розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає "Интерфакс".

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Якщо все буде нормально, я сподіваюся, що американці не відмовляться від своєї пропозиції обговорювати можливість проведення саміту. Коли наші президенти говорили телефоном, то Трамп запропонував першу зустріч провести у Вашингтоні, у Білому домі,

– сказав він.

За словами Ушакова, можливість такого контакту в першій половині року не обговорювалася.

"Після цієї розмови, яка мала конструктивний діловий характер, були порушені багато питань. Після цього стався черговий збій у наших двосторонніх відносинах - видворення 60 дипломатів, закриття генерального консульства у Сієтлі. На цей крок російська сторона була змушена адекватно дзеркально відповідати", – запевнив помічник Путіна.

Він уточнив, що через це, починаючи з 20 березня, конкретних обговорень про організацію зустрічі американського і російського лідерів не велося.

"Хотілося б вірити, що (обговорення, – "24") почнуться. Хотілося б сподіватися, що ті кроки, які американці зробили без доказу звинувачень, будуть зупинені, і в якийсь момент можна буде підійти до початку конструктивного діалогу", – підсумував помічник російського президента.

Нагадаємо, 20 березня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну та привітав його із перемогою на виборах. Американський лідер назвав "доброю справою" знаходження спільної мови з Російською Федерацією.