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Зустріч Путіна та Трампа: у Білому домі зробили важливу заяву

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Дональд Трамп і Володимир Путін
Дональд Трамп і Володимир Путін / Соцмережі

В Адміністрації президента США підтвердили, що незабаром має відбутися зустріч чинного американського лідера Дональда Трампа та його російського колеги Володимира Путіна.

Про це під час брифінгу сповістила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс, передає прес-служба адміністрації президента США.

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За її словами, під час останньої телефонної розмови між лідерами обох держав, що відбулася 20 березня 2018 року (через два дні після виборів президента в Росії), Дональд Трамп запропонував Володимиру Путіну провести спільну зустріч.

"Вони обговорили двосторонню зустріч в недалекому майбутньому у низці потенційних місць, у тому числі у Білому домі", – додала Сандерс.

Зауважимо, що офіційний представник Білого дому так і не назвала точну дату зустрічі Путіна та Трампа, щоправда зауважила, що це станеться "найближчим часом".

Нагадаємо, першим про майбутню зустріч Путіна та Трампа сповістив помічник господаря Кремля Юрій Ушаков. За його словами, після заходу може відбутися і російсько-американський саміт.

Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Путін Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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