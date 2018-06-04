Трамп должен послать Путину мощный сигнал относительно Украины, – эксперт

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом и Кремль начали подготовку к саммиту президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Целью встречи двух лидеров должно стать урегулирование давних разногласий между двумя странами.

Подготовка к встрече Трампа и Путина будет проходить на фоне расследования в отношении российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года и вероятных связей штаба лидера США с РФ, которое проводит специальный прокурор Роберт Мюллер, отмечает Business Insider.

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Напряженность в отношениях между США и Россией не ограничивается внутриполитической ареной. Россия продолжает увеличивать обороты своей агрессивной кампании, направленной против Украины, и оказывать мощную поддержку президенту Сирии Башару Асаду, говорится в статье.

Еще больше ситуацию усугубляет расхождение между все более жесткой политикой администрации Трампа в отношении России и личной симпатией Трампа к Путину, отмечает автор публикации Сонам Шет.

По словам бывшего руководителя аппарата министра обороны США по вопросам Европы и НАТО Марка Симаковски, Трампу необходимо полностью разделять точку зрения его команды, что занимается внешней политикой и вопросами национальной безопасности, поскольку это позволит укрепить позиции США в отношениях с Россией.

Сейчас в действиях США "нет последовательности", а "некоторые наши союзники и противники могут сказать, что Америка больше не является глобальным лидером в этих вопросах, потому что у нас нет единого курса", прокомментировал для издания эксперт.

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По мнению других аналитиков, чтобы саммит двух президентов принес пользу США, глава Белого дома не может позволить себе вести себя нерешительно, когда он все же встретится с Путиным с глазу на глаз.

Если мы (американцы – "24") хотим, чтобы с этой официальной встречи двух лидеров что-то получилось, Трампу придется открыто заявить о том, что США не станут закрывать глаза на плохое влияние Москвы по всему миру,

– считает Эдвард Прайс, экс-глава Совета национальной безопасности при администрации Обамы.

Трампу нужно будет отправить "мощный сигнал" о том, что Москва должна изменить свой курс в отношении Украины, Сирии и вмешательства в американские выборы, подчеркнул политик. "Все, что не будет дотягивать до этого, Путин воспримет как "зеленый свет", – делает вывод Прайс.

Напомним, это уже будет третья встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. До этого президенты США и России встречались в прошлом году в июле в немецком Гамбурге на полях саммита G20 и в ноябре в Вьетнаме в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.



Добавим, что в начале апреля 2018 года помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что во время телефонного разговора Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне. Впоследствии в Белом Доме подтвердили эти слова.