20:11
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, сегодня
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Команда Зеленского объявила конкурс на должности глав РДА в 6 областях

      517 Читати новину українською
      Зе!команда хочет через конкурс найти глав РГА в шести областях
      Зе!команда хочет через конкурс найти глав РГА в шести областях / interfax.com.ua

      Команда Президента Украины Владимира Зеленского объявила открытый конкурс на должности глав районных государственных администраций. Новых руководителей районов ищут сразу в шести областях.

      На должности руководителей райгосадминистраций ищут умных и целеустремленных руководителей, говорится в сообщении президентской команды.

      Важно! Последняя отсрочка для "евробляхеров": Зеленский инициирует законопроект

      Так, через конкурс будут избраны руководители районов в шести областях:

      • Львовской;
      • Луганской;
      • Закарпатской;
      • Ивано-Франковской;
      • Житомирской;
      • Донецкой.

      Основной задачей будущих победителей конкурсов будет налаживание всех процессов в подчиненных органах, службах и комиссиях, а также обеспечение, развитие и совершенствование района.

      Что такое РДА?Районная государственная администрация – местный орган государственной исполнительной власти в Украине. В пределах своих полномочий осуществляет исполнительную власть на территории района, а также реализует полномочия, делегированные ей районным советом.

      Местные государственные администрации являются юридическими лицами, расположенные соответственно в областных и районных центрах, городах Киеве и Севастополе. В Украине 490 районных администраций в областях, 10 в Киеве и 4 в Севастополе.

      blog_ava
      На День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа самых интересных мероприятий
      сегодня
      2294
      Теги: Новости Украины Слуга народа Владимир Зеленский Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 19 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      сегодня , 20:07 Как Украина, имея мощную армию и ядерное оружие, в начале войны оказалась ни с чем
      Антон Голобородько 9
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сегодня , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 379
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 233
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 568
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 43
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук