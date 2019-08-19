Команда Зеленского объявила конкурс на должности глав РДА в 6 областях
Команда Президента Украины Владимира Зеленского объявила открытый конкурс на должности глав районных государственных администраций. Новых руководителей районов ищут сразу в шести областях.
На должности руководителей райгосадминистраций ищут умных и целеустремленных руководителей, говорится в сообщении президентской команды.
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Так, через конкурс будут избраны руководители районов в шести областях:
- Львовской;
- Луганской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковской;
- Житомирской;
- Донецкой.
Основной задачей будущих победителей конкурсов будет налаживание всех процессов в подчиненных органах, службах и комиссиях, а также обеспечение, развитие и совершенствование района.
Что такое РДА?Районная государственная администрация – местный орган государственной исполнительной власти в Украине. В пределах своих полномочий осуществляет исполнительную власть на территории района, а также реализует полномочия, делегированные ей районным советом.
Местные государственные администрации являются юридическими лицами, расположенные соответственно в областных и районных центрах, городах Киеве и Севастополе. В Украине 490 районных администраций в областях, 10 в Киеве и 4 в Севастополе.