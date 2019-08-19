Команда Зеленського оголосила конкурс на посади голів РДА у 6 областях
Команда Президента України Володимира Зеленського оголосила відкритий конкурс на посади голів районних державних адміністрацій. Нових очільників районів шукають одразу у шести областях.
На посади очільників райдержадміністрацій шукають розумних та цілеспрямованих керівників, мовиться у повідомленні президентської команди.
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Так, через конкурс будуть обрані керівники районів у шести областях:
- Львівській;
- Луганській;
- Закарпатській;
- Івано-Франківській;
- Житомирській;
- Донецькій.
Основним завдання майбутніх переможців конкурсів буде налагодження всіх процесів у підпорядкованих органах, службах та комісіях, а також забезпечення, розвиток і вдосконалення району.
Що таке РДА?Районна державна адміністрація – місцевий орган державної виконавчої влади в Україні. У межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною радою.
Місцеві державні адміністрації є юридичними особами, розташовані відповідно в обласних і районних центрах, містах Києві та Севастополі. В Україні 490 районних адміністрацій в областях, 10 у Києві та 4 у Севастополі.