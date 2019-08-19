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      Команда Зеленського оголосила конкурс на посади голів РДА у 6 областях

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      Зе!команда хоче через конкурс знайти голів РДА у шести областях
      Зе!команда хоче через конкурс знайти голів РДА у шести областях / interfax.com.ua

      Команда Президента України Володимира Зеленського оголосила відкритий конкурс на посади голів районних державних адміністрацій. Нових очільників районів шукають одразу у шести областях.

      На посади очільників райдержадміністрацій шукають розумних та цілеспрямованих керівників, мовиться у повідомленні президентської команди.

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      Так, через конкурс будуть обрані керівники районів у шести областях:

      • Львівській;
      • Луганській;
      • Закарпатській;
      • Івано-Франківській;
      • Житомирській;
      • Донецькій.

      Основним завдання майбутніх переможців конкурсів буде налагодження всіх процесів у підпорядкованих органах, службах та комісіях, а також забезпечення, розвиток і вдосконалення району.

      Що таке РДА?Районна державна адміністрація – місцевий орган державної виконавчої влади в Україні. У межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною радою.

      Місцеві державні адміністрації є юридичними особами, розташовані відповідно в обласних і районних центрах, містах Києві та Севастополі. В Україні 490 районних адміністрацій в областях, 10 у Києві та 4 у Севастополі.

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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