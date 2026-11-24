В эфире 24 Канала командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что украинские защитники остановили вражеское наступление, несмотря на значительное численное превосходство оккупантов.

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Как Россия манипулирует на переговорах

Благодаря высокому профессионализму и технологичности ВСУ большинство штурмовиков противника уничтожают еще на подходе. В настоящее время продолжается улучшение тактического положения в Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Войны выигрывают не только силы обороны. Войны выигрывают народы. Более того, несмотря на то, что противник превосходит по численности и некоторым средствам, силы обороны не просто сорвали штурмовой потенциал врага, но и дополнительно улучшают тактическое положение в Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях– подчеркнул Юрий Федоренко.

Из-за полного отсутствия весомых достижений на линии соприкосновения Кремль пытается скрыть большие потери и сосредотачивается на дезинформации. Вражеская пропаганда преследует три ключевые цели: подпитку внутреннего "победобесия", запугивание западных партнеров вымышленной способностью истощить Украину и откровенный обман во время дипломатических встреч.

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Когда путинские прихвостни приезжают на переговоры, они достают карту, на которой линия боевого столкновения охватывает значительную дополнительную часть территорий, которые вообще не находятся под оккупацией. Это их отправная точка в диалоге. Это чистые шулеры, просто банда кровожадных убийц и мошенников– подчеркнул командир.

Федоренко о срыве планов врага на фронте, шулерских картах на переговорах и опасности ИИ: видео

Опасность применения искусственного интеллекта в войне

Военный также предупредил о стремительном и неконтролируемом развитии технологий искусственного интеллекта на фоне боевых действий. В случае больших финансовых вливаний алгоритмы способны создавать искаженные информационные пузыри, поэтому гражданам важно фильтровать информационное поле и доверять только официальным источникам.

В военной сфере западный мир даже при максимальной автоматизации процессов оставляет человеку возможность остановить нанесение удара, если система допустила ошибку. В то же время авторитарные режимы, в частности Китай, стремятся к полной автономности боевого ИИ без какого-либо вмешательства оператора.

Ранее военные сообщали, что захватчики из-за потери маскировки и истощения сил бросают пехоту как "мясо для дронов" на проторенных участках фронта.