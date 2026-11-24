В ефірі 24 Каналу командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, що українські захисники зупинили ворожий натиск попри суттєву чисельну перевагу окупантів.

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Як Росія маніпулює на переговорах

Завдяки високій фаховості та технологічності ЗСУ більшість штурмовиків противника знищують ще на підході. Наразі покращення тактичного положення триває в Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Не виграють війни виключно сили оборони. Війни виграють народи. Ба більше, незважаючи на те, що противник переважає в чисельності та певних засобах, сили оборони не просто зірвали штурмовий потенціал ворога, а додатково покращують тактичне становище в Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях– наголосив Юрій Федоренко.

Через повну відсутність вагомих здобутків на лінії зіткнення Кремль намагається сховати великі втрати й зосереджується на дезінформації. Ворожа пропаганда переслідує три ключові цілі: підживлення внутрішнього "побєдобєсія", залякування західних партнерів вигаданою здатністю виснажити Україну та відвертий обман під час дипломатичних зустрічей.

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Коли путінські прихвосні приїжджають на перемовні треки, вони дістають карту, де лінія бойового зіткнення відображає значну додаткову частку територій, які взагалі не перебувають в окупації. Це їхня точка відліку в діалозі. Це чисті шулери, просто банда кровожерливих убивць і шахраїв– підкреслив командир.

Федоренко про зрив планів ворога на фронті, шулерські карти на переговорах та небезпеку ШІ: відео

Небезпека застосування штучного інтелекту у війні

Військовий також застеріг щодо стрімкого та неконтрольованого розвитку технологій штучного інтелекту на тлі бойових дій. У разі великих фінансових вливань алгоритми здатні створювати спотворені інформаційні бульбашки, тому громадянам важливо фільтрувати інформаційне поле й довіряти лише офіційним джерелам.

У військовій площині західний світ навіть за максимальної автоматизації процесів залишає людині можливість зупинити завдання удару, якщо система припустилася помилки. Натомість авторитарні режими, зокрема Китай, прагнуть повної автономності бойового ШІ без будь-якого втручання оператора.

Раніше військові повідомляли, що загарбники через втрату маскування та виснаження сил кидають піхоту як дронове м'ясо на второваних ділянках фронту.