Одним из таких предателей оказался и бывший капитан 2 ранга воинской части, что дислоцировалась в Крыму, Григорий Бреев, сообщают ВМС Украины. Уроженец Винницкой области (родился 31 января 1979 года в поселке Кирнасовка), он в свое время был командиром украинских корветов "Луцк" и "Тернополь". Также заместителем командира Севастопольской военно-морской базы.

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В марте 2014 года Григорий Бреев изменил присяге и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. После этого присягнул на верность врагу и стал служить в российском черноморском флоте.

В 2017 году, когда в России приняли на вооружение фрегат Адмирал Макаров, именно Григорий Бреев стал его командиром. А в 2022 году именно с этого корабля осуществлялись ракетные обстрелы по территории Украины после того, как Россия начала полномасштабное вторжение.

Дезертир вернулся в Украину в 2022 году с оккупантами. Корабль под его командованием осуществлял запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе,

– заявили в Государственном бюро расследования.

Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Пойдет по пути крейсера "Москва"?

Фрегат "Адмирал Макаров" – один из самых новых кораблей российского флота, что базируется в оккупированном Севастополе. Заложен он был в 2012 году. Спустя три с половиной года спущен на воду, а принят на вооружение в 2017 году. Григорий Бреев и стал его первым командиром.

Судно относится к классу сторожевых кораблей дальней морской зоны.

На этом корабле много противолодочного и минно-торпедного вооружения. Также есть ракеты, которые способны поражать наземные цели. Среди них и крылатые ракеты семейства "Калибр", которыми и осуществляется обстрел Украины.

Именно "Адмирал Макаров" стал новым флагманом черноморского флота России после того, как украинцы потопили крейсер "Москва". Однако если "Москва" принадлежала к первому рангу (согласно российской классификации), то "Адмирал Макаров" – ко второму. У него меньшая тоннажность, меньший экипаж (180 человек) и не столь мощное вооружение.

Подробнее о проблемах с новым флагманом читайте по ссылке.

5 мая была информация, что украинцы подбили очередной российский корабль возле острова Змеиный. Предполагалось, что это мог быть и "Адмирал Макаров". Но надежды не оправдались – это оказался десантный катер типа "Серна".

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