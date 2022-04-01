Об этом 1 апреля сказал командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко. Он отметил, что руководство не покидало бойцов.
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"Командир на поле боя заходит первым и выходит последним. Бросать подчиненных характерно российским командирам, которые не считают их людьми", – подчеркнул Прокопенко.
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"Азов" защищает город
По словам майора, враг бесновался от невозможности захватить Мариуполь. Поэтому и приписывает себе вымышленные победы.
Не распространяйте ложную информацию. Командование полка и весь личный состав защищают город и делают все возможное и невозможное, чтобы Мариуполь остался украинским. Слава Украине,
– заявил Прокопенко.