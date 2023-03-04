Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала FREEДOM сообщил, что недавно под Сватовым исчез командир полка окупантов, пишет 24 Канал. "Может где-то в лесах потом найдется, а может и нет", – добавил он.

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В Луганской области активны боевые действия на трех направлениях

Гайдай рассказал, что в Луганской области активные боевые действия продолжаются на трех направлениях: Сватово, Кременная и Белогоровка. Он отметил, что на каждом из направлений Россия применяет разную тактику, которая зависит от воюющих подразделений и от ландшафта местности.

Кременная – это лесистая местность, там больше применяется пехота и тяжелая техника. На Сватовском направлении враг применяет и снайперов. С техникой они пытаются, но пока у них ежедневные потери. Белогоровку сейчас обстреливают тяжелыми калибрами очень сильно от злобы и бессилия,

– сообщил глава Луганской ОВА.

По его словам, под Сватовым Россия теряет самое большое в Луганской области количество техники. В районе Кременной Силы обороны Украины сокращают количество пехоты противника.

Гайдай рассказал, что на этой неделе оккупанты пытались волнами наступать на Кременском направлении и бросили на штурм три роты.

Пытались продавить нашу оборону. В конце концов отошли, но только две роты, одна (около 70 человек) осталась там навсегда,

– рассказал Гайдай.

Оккупанты начали полномасштабное наступление на Луганщину