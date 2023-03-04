Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу FREEДOM повідомив, що нещодавно під Сватовим зник командир полку окупантів, пише 24 Канал. "Може, десь у лісах потім знайдеться, а може й ні", – додав він.
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У Луганській області активні бойові дії на трьох напрямках
Гайдай розповів, що в Луганській області активні бойові дії тривають на трьох напрямках: Сватове, Кремінна та Білогорівка. Він зазначив, що на кожному з напрямків Росія застосовує різну тактику, яка залежить від підрозділів, що там воюють, та від ландшафту місцевості.
Кремінна – це лісиста місцевість, там більше застосовується піхота й важка техніка. На Сватівському напрямку ворог застосовує і снайперів. З технікою вони намагаються, але поки що у них щоденні втрати. Білогорівку зараз обстрілюють важкими калібрами дуже сильно від злості та безсилля,
– повідомив глава Луганської ОВА.
За його словами, під Сватовим Росія втрачає найбільшу в Луганській області кількість техніки. Водночас у районі Кремінної Сили оборони України скорочують кількість піхоти супротивника.
Гайдай розповів, що цього тижня окупанти намагалися хвилями наступати на Кремінському напрямку й кинули на штурм три роти.
Намагалися продавити нашу оборону. Зрештою відійшли, але тільки дві роти, одна (близько 70 осіб) залишилася там назавжди,
– розповів Гайдай.
Окупанти почали повномасштабний наступ на Луганщину
- Сергій Гайдай повідомив, що на території Луганської області Росія розпочала повномасштабний наступ. За словами Гайдая, зростає кількість обстрілів позицій Сил оборони та населених пунктів, які були раніше звільнені від росіян.
- Крім того, окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони.
- Гайдай додав, що росіяни активно привозять багато боєкомплекту та проводять наступи на різних напрямках з різним складом військових.
- Він також зазначив, що окупанти намагаються знайти слабкі місця в захисті Сил оборони України.