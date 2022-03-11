Соответствующее видео опубликовал украинский офицер Анатолий Штефан с позывным "Штирлицем".

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Командир самолета решил всем заявить о своей позиции и заявил, что войну России против Украины не может поддерживать ни один умный человек.

Я считаю, что война в Украине – это преступление. И думаю, что любой здравомыслящий человек меня поддержит и сделает все возможное, чтобы остановить это. Нам не нужна эта война,

– заявил он.

Однако в реальности особой поддержки пилот не получил – ему аплодировали всего около 5 человек, все остальные проигнорировали заявление.

Смотрите видео о том, что российский пилот не поддерживает войну в Украине:

Добавим, что идут шестнадцатые сутки героического противостояния украинского народа российским оккупантам-захватчикам. Несмотря на то, что противник не оставляет попыток наступать, они почувствовали всю ярость Вооруженных Сил Украины и несут значительные потери. Подробности – читайте в статье.

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