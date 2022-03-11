Відповідне відео опублікував український офіцер Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

До теми У ще одного російського пілота не розкрився парашут

Командир літака вирішив всім заявити про свою позицію та заявив, що війну Росії проти України не може підтримувати жодна розумна людина.

Я вважаю, що війна в Україні – це злочин. І думаю, що будь-яка розумна людина мене підтримає і зробить все можливе, щоб зупинити це. Нам не потрібна ця війна,

– заявив він.

Проте в реальності особливої підтримки пілот не отримав – йому аплодували лише близько 5 людей, всі інші проігнорували заяву.

Дивіться відео про те, що російський пілот не підтримує війну в Україні:



Додамо, що триває шістнадцята доба героїчного протистояння українського народу російським окупантам-загарбникам. Попри те, що противник не полишає спроб наступати, вони відчули усю лють Збройних Сил України та зазнають значних втрат. Деталі – читайте у статті.

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