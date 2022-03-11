Наші оборонці дають гідну відсіч, саме тому жодної мети агресор не досягнув. Таку оперативну інформацію повідомили у Генштабі ЗСУ станом на 18 годину.

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Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони дають гідну відсіч окупантам,

– мовиться у зведенні.

Ба більше, українські захисники завдають окупантам значних втрат як у живій силі, так і у військовій техніці.

Противник падає духом

З усім тим, морально-психологічний стан противника вкрай низький. Мало того, що вони тотально деморалізовані, так ще й на окремих напрямках окупанти самі здаються у полон.

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