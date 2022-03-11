Наши защитники дают достойный отпор, поэтому никакой цели агрессор не достиг. Такую оперативную информацию сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию на 18:00.

К теме Байден лично наложил вето на поставку самолетов, боясь спровоцировать Путина, – СМИ

Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны дают достойный отпор оккупантам,

– говорится в сводке.

Более того, украинские защитники наносят оккупантам значительные потери как в живой силе, так и в военной технике.

Противник падает духом

Со всем тем, морально-психологическое состояние противника крайне низкое. Мало того, что они тотально деморализованы, да еще и на отдельных направлениях оккупанты сами сдаются в плен.

Предлагаем посмотреть несколько чудес "второй армии мира": смотрите видео