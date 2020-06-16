Украинская контрразведка разоблачила командира боевого корабля. Он тайно получил гражданство России и собирал данные о боевой готовности Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины, чтобы передать представителям спецслужб РФ.

Командир боевого корабля тайно посетил оккупированный Крым. Там он договорился о сотрудничестве со спецслужбами РФ. И даже получил российское гражданство. Об этом говорится в сообщении СБУ.

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После возвращения из оккупированной территории, капитан 2 ранга начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам.

Российский паспорт капитана корабля / фото СБУ

По данным контрразведки, полученные данные он планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства в аннексированный полуостров. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов Вооруженных Сил Украины.

У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне.

Сейчас военнослужащий отстранен от занимаемой должности и отменен допуск к государственной тайне.