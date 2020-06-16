Українська контррозвідка викрила командир бойового корабля. Він таємно отримав громадянство Росії та збирав дані про бойову готовність Військово-морських Сил Збройних сил України, щоб передати представникам спецслужб РФ.

Командир бойового корабля таємно відвідав окупований Крим. Саме там він домовився про співпрацю зі спецслужбами РФ. І навіть отримав російське громадянство. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

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Після повернення з окупованої території, капітан 2 рангу почав приховано збирати інформацію з обмеженим доступом для передачі російським спецслужбам.



Російський паспорт капітана корабля / фото СБУ

За даними контррозвідки, отримані дані він планував передати іноземним кураторам після виїзду на постійне місце проживання до анексованого півострова. Для цього найближчим часом він збирався звільнитися з лав Збройних Сил України.

У фігуранта вилучено носії інформації з обмеженим доступом, які він збирався передати іноземній стороні.

Наразі військовослужбовця усунуто від займаної посади та скасовано допуск до державної таємниці.