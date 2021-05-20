Фигуранту дела инкриминируют совершение умышленных действий для изменения границ территории и государственной границы Украины. Также его обвиняют в ведении агрессивной войны.

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Как действовал командир ЧФ России

Следователи установили, что 28 февраля 2014 года около 50 военнослужащих бригады Черноморского флота России окружили периметр территории Севастопольского отряда морской охраны Госпогранслужбы. Они были вооружены автоматическим стрелковым оружием и действовали на основании приказов командира.

Под угрозой применения оружия они заблокировали пропуск на территорию воинской части личного состава и военного транспорта,

– сообщили в Офисе генпрокурора.

Кроме этого, в феврале 2014 года, по распоряжению командира 41 бригады, на внешнем рейде Балаклавской бухты Севастополя разместили малый ракетный катер.

Все для того, чтобы препятствовать свободному выходу из бухты корабельно-катерному составу Севастопольского отряда морской охраны.

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В течение того же дня морские суда ЧФ России также заблокировали выход судов вспомогательного флота Севастопольской военно-морской базы из Стрелецкой бухты Севастополя. В частности, среди них были:

корвет "Луцк";

большая подводная лодка "Запорожье";

корабль управления "Донбасс";

корвет "Хмельницкий";

ракетный корвет "Приднепровье";

ракетный катер "Прилуки".

Сейчас по результатам специального досудебного расследования в суд направлен обвинительный акт в отношении командира 41 бригады ЧФ России.