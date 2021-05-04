Российские оккупанты в Крыму отобрали квартиру у бывшей военной ВСУ. Она в 2014 году предала Украину и перешла на сторону страны-агрессора.

Отмечается, что жилье женщина получила в 2007 году от третьего Президента Украины Виктора Ющенко. На данный момент ее семья с тремя детьми жила в 16-метровой комнате общежития.

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Предателей никто не уважает

Во время оккупации Крыма Россией она решила остаться в Севастополе и, предав присягу на верность Украине, перешла на службу к врагу.

Шевчук рассказала, что там сразу попала под руководство из Ростова: "Мы считались интегрированными. Нас все время говорили: "Интегрированные, предатели Родины".

В вооруженных сила страны-агрессора она едва не потеряла способность передвигаться: в конце 2014 года упала и травмировала спинной и головной мозг, потерпела перелом основания черепа, а также шейных позвонков.

Оккупанты отказывали ей в оформлении инвалидности, настаивали, чтобы женщина или выполняла свои обязанности, или же писала рапорт на увольнение.

"Несмотря на то, что у меня в медицинской книжке было написано: "Старший матрос не может выполнять служебные обязанности", – начмед части сказал: "Меня это вообще не интересует, одевай форму и выходи на построение", – жаловалась перебижчиця.

Оккупанты отобрали квартиру

После увольнения со службы Шевчук не получила ничего: ни еще одного жилья, ни денежного сертификата. Радовалась, что осталась с детьми в служебной квартире, которую предоставил третий Президент Украины Виктор Ющенко.

Но и это продолжалось недолго. Ведь в 2014 году оккупанты в Севастополе отобрали все государственное украинское имущество, включая квартиру женщины.

В 2017 году она получила документы, что квартира – собственность города. Оккупанты в январе 2019 года передали весь многоквартирный дом в собственность Минобороны России, требуют освободить жилье.

"Во время перехода (на службу России – 24 канал) говорили: "Не переживайте, вы не будете ничем ущемлены. Вас никто не будет выселять из жилья". Но получается, что мы как люди третьего сорта", – добавила Шевчук.

Сейчас переюежчица судится с оккупантами и требует признать, что квартиру, где она проживает, незаконно перевели в служебное жилье. Однако российские военные считают это жилье ведомственным.

Обратите внимание! По международному праву, владельцем квартиры, где проживает предательница Шевчук, являются Военно-морские силы Украины.