Російські окупанти у Криму відібрали квартиру в колишньої військової ЗСУ. Вона у 2014 році зрадила Україну та перейшла на бік країни-агресора.

Зазначається, що житло жінка отримала у 2007 році від третього Президента України Віктора Ющенка. На цей момент її родина з трьома дітьми жила у 16-метровій кімнаті гуртожитку.

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Зрадників ніхто не поважає

Під час окупації Криму Росією вона вирішила залишитися у Севастополі та, зрадивши присягу на вірність Україні, перейшла на службу до ворога.

Шевчук розповіла, що там одразу потрапила під керівництво з Ростова: "Ми вважалися інтегрованими. На нас весь час говорили: "Інтегровані, зрадники Батьківщини".

В збройних силах країни-агресора вона ледь не втратила здатність пересуватися: накрикінці 2014 року впала і травмувала спинний та головний мозок, зазнала перелому основи черепа, а також шийних хребців.

Окупанти відмовляли їй в оформленні інвалідності, наполягали, щоб жінка або виконувала свої обов’язки, або ж писала рапорт на звільнення.

"Попри те, що у мене в медичній книжці було написано: "Старший матрос не може виконувати службові обов'язки", – начмед частини сказав: "Мене це взагалі не цікавить, одягай форму і виходь на шикування", – бідкалася перебіжчиця.

Окупанти відібрали квартиру

Після звільнення зі служби Шевчук не отримала нічого: ні ще одного житла, ні грошового сертифіката. Раділа, що залишилася з дітьми у службовій квартирі, яку надав третій Президент України Віктор Ющенко.

Але і це тривало недовго. Адже в 2014 році окупанти у Севастополі відбрали все державне українське майно, включно з квартирою жінки.

У 2017 році вона отримала документи, що квартира – власність міста. Окупанти січні 2019 року передали весь багатоквартирний будинок у власність міноборони Росії, вимагають звільнити квартиру.

"Під час переходу (на службу Росії – 24 канал) говорили: "Не переживайте, ви не будете нічим утиснуті. Вас ніхто не виселятиме з житла". Але виходить, що ми як люди третього сорту", – додала Шевчук.

Зараз перебіжчиця судиться з окупантами і вимагає визнати, що квартиру, де вона проживає, незаконно перевели в службове житло. Однак російські військові вважають це його відомчим.

Зверніть увагу! За міжнародним правом, власником квартири, де проживає зрадниця Шевчук, є Військово-морські сили України.