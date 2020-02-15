"Командировка" на Донбасс: как военные РФ пытаются скрыть свои преступления

Команда InformNapalm в свое время опубликовала серию материалов "Факты вторжение" об участии вооруженных сил Российской Федерации в войне на Донбассе. Они основываются на информации, полученной в результате OSINT-расследований.

Але один з них описує "відрядження" військовослужбовців 8-ї окремої мотострілецької бригади, яка дислокується в Чечні.

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Публікація підкріплена фотосвідченнями та письмовими повідомленнями російських військовиків та їхніх близьких.



Підрозділи 8-ї гірської ОМСБр брали участь у бойових діях на Донбасі

У 2014 році, у пік осінньо-літніх боїв на Донбасі, серед підрозділів РФ, які беруть участь в бойових діях на Донбасі, виявили тактичну групу цього з'єднання з Чечні. Добряче наслідивши й "засвітившись" в Україні, командування РФ вдалося до нової тактики використання своїх військ на Донбасі.

Замість тактичних груп зі складу штатних підрозділів, російські генерали почали розчиняти своїх підлеглих серед незаконних збройних формувань "Новоросії".

Але скільки б російська сторона не намагалася приховати факти участі своїх воєнних у війні на Донбасі, правду не приховаєш. Російські військові злочинці, побоюючись викриття та небезпеки втрапити в око ФСБ, усіляко намагаються приховати свою приналежність до ЗС РФ.

Вони заводять нові сторінки в соцмережах, змінюють імена, редагують профілі, видаляючи з них все, що пов'язане зі службою в російській армії. Але знайти їх не надто важко.

Фотодокази з соцмереж армійців РФ

Трійцю нібито "новоросійських" бойовиків, яку ми вам представляємо, впізнали та ідентифікували за низкою факторів та взаємних контактів. Насправді це контрактники 8-ї гірської бригади. Вони є на груповій фотографії на фоні казарми з місця дислокації з'єднання в селі Борзой.



Контрактники 8-ї гірської бригади в селі Борзой

Характерна риса – одноповерхові казарми совкового зразка колишнього 291-го мотострілецького полку, кладка з цегли та блоків.

Ярослав Стряпков – військовослужбовець-контрактник 8-ї ОМСБр, гірської. У його фотоальбомі зафіксували серію фотографій з Донбасу, завантажених у липні-вересні 2015 року, а також фотографії з Чечні, завантажених в березні 2014 –2015 років.



Фотографії зі сторінки Стряпкова у соцмережі ВКонтакте

Найбільше варта уваги фотографія на фоні вже згаданої казарми, завантажена 6 серпня 2015 року. На ній його товариші по службі – фігурант №2 Рустам Курмуков та фігурант №3 Володимир Кисляков.

У їхніх альбомах виявили такі ж самі фотографії з села Борзой, також завантажені в серпні 2015 року. Ймовірно, в період перебування в частині після виконання бойового завдання на Донбасі.



Фотографії Стряпкова зі села Борзой

Рустам Курмуков – військовослужбовець-контрактник 8-ї ОМСБр, гірської. Профіль та фотоальбом Курмукова, як видно, підчистили. В альбомі є фотографії його "новоросійського" життя з колегами із 8-ї гірської та новими бойовими товаришами із незаконних збройних формувань "Новоросії".

Але тут можна натрапити на серпневий слайд на фоні казарми з Чечні, а також слайд, де вказана його військова облікова спеціальність з воєнного білета – стрілок, сухопутні війська ЗС РФ.

Володимир Кисляков – військовослужбовець-контрактник 8-ї ОМСБр, гірської. В альбомі профілю Кислякова є всього кілька фотографій в амплуа бойовика "Новоросії" та серпневі слайди на фоні казарми з Чечні. Серед контактів наших фігурантів є й інші військовослужбовці ЗС РФ, що ховаються під масками бойовиків-"добровольців", робота щодо виявлення та їх ідентифікації триває.

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На додачу представляємо низку скріншотів зі сторінки групи "БОРЗОЙ" в соцмережі ВКонтакті. Уже на першій сторінці групи на стіні в повідомленні від 16 серпня 2015 року оплакують вбитого на війні військовослужбовця Руслана – "Сумуємо разом з вами, друзі. Будь проклята, війна".



Скріншоти з групи "БОРЗОЙ" в соцмережі ВКонтакті

У розділі "Обговорення" в темі "телефон в/ч 16 544" зафіксоване листування родичів військовослужбовців 8-ї бригади за серпень-листопад 2014 року. З нього дізнаємося, що бригада на той час була на бойовому завданні, під час якого вбили солдата Макса Чаптикова.

В темі "Мужики, розкажіть, будь ласка, як тут служба йде? В чому плюси, а в чому мінуси:)" є цікаве повідомлення від колишнього кандидата на контракт з цієї ж частини Олександра Толстоп'ятенка від 18 червня 2015 року.

Він пише таке: "Хлопець два контракти відслужив, тепер звільняється, з відпусткою кинули за минулий рік, а сходити не варіант був – були на Україні. Ось так служба закінчилася. Все, нікому не потрібен".

І наступне повідомлення: "Я приїхав служити, хотів подивився на це. Бажання пропало, вже тиждень звільняють. Ставлення скотське, умови – 0 балів, годують так собі, і це в бригаді".

Військовослужбовцям 8-ї гірської за своє життя довелося повоювати, але зважаючи на сказане вище, відчуття перемоги у них немає.

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На сторінці групи 8-ї ОМСБр розміщено відео, яке починається словами: "Нас не треба жаліти".

Мабуть, саме ці слова характеризують долю скалічених і вбитих в Україні військових, які виконували злочинні накази військових керівників РФ. Їх не треба жаліти, адже й вони нікого не жаліли.