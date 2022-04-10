Люди вспоминали, что оккупанты направляли дула автоматов прямо в дома. В частности, о том времени рассказали жители сел Великие Осняки и Великая Весь.

Заметьте Ракетный обстрел вокзала в Краматорске: всех 99 раненых эвакуировали в другие города

Оккупанты обустроили командный пункт возле домов людей

Возле двух сел на Черниговщине из леса стреляли оккупанты. Жительница Больших Осняков Вера рассказала, что у них стояла русская армия.

Ездили крутились, заборы мяли, тут под хатами стояли. В дома прямо дулами автомата направляли к людям. Вот женщина идет, к ним во двор вскочили, они в погреб спрятались, так у них там в доме все перевернули и их напугали, стреляют просто, в неизвестность стреляли,

– рассказала Вера.

Добавила также, что оккупанты в Ровнополье убили 43-летнего мужчину, который ехал в самооборону в Чернигов. Местные его как смогли похоронили.



Враги стреляли по Чернигову / Фото Суспільне

Сергей Мазко из села Большая Весь рассказал, что в его доме стоял российский командный пункт.

"Дорогой к селу Великая Весь осталось немало уничтоженной российской техники, здесь уничтоженные танки и неиспользованные боеприпасы. На поле – разбросанный мусор и остатки продовольствия, а также техника", – рассказал мужчина.



Оккупанты размещались в селах / Фото

Добавил, что из леса у поля враги били ракетами в направлении Чернигова.

"А там, за леском не видно, они не давали нам из дома выходить, как стрельба шла. Грады стояли там вон" – вспомнил мужчина.

Добавил, что ночевали оккупанты "как зайцы, где попало" на улице. Однако в людские дома не заходили.