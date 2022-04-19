Об этом написал на своей странице в фейсбуке журналист Роман Цимбалюк. Он отметил, что информацию о необходимости эвакуировать семьи тщательно скрывают, чтобы предотвратить панические настроения среди местного населения.

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Кто уже вывез семьи

"По данным, свои семьи вывезли: командир 254 мотострелкового полка (воинская часть № 91704, Клинцы) – полковник Даньшин И. А., командир 1 032 отдельного батальона материального обеспечения (воинская часть № 14370, Почеп) – подполковник Самедов М. М.", – говорится в сообщении журналиста.

К слову, в пресс-службе ВСУ сообщили, что на территории Белгородской области оккупанты разворачивают вертолетные площадки. Напомним, что эта территория граничит с Луганской, Сумской и Харьковской областями.

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