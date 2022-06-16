Об этом 24 канала рассказал ветеран АТО и народный депутат Роман Костенко. По его словам, командование Вооруженных сил тщательно следит за ситуацией. Сейчас там собраны мощные украинские спецподразделения, героически противостоящие российским оккупантам.

Важно Если бы этого не было, Северодонецк уволили бы очень быстро, – Парасюк назвал условие

Костенко надеется, что впоследствии отражать штурм россиян можно будет преимущественно с помощью артиллерии. Сейчас все происходит буквально из-за человеческого ресурса. Это невероятно сложно. Но в любом случае командование держит руку на пульсе событий.

Военным действительно тяжело

Роман Костенко общался с побратимами, которые сейчас защищают Северодонецк. Некоторые мужчины говорят, что просто никогда такого не встречали . Русские используют в городе и артиллерию, и авиацию, и танки, и стрелковое орудие.

Сложно понять, что все это разрушительное и смертельное сочетание "работает против тебя". Впрочем, украинские защитники героически обороняются. Костенко надеется, что впоследствии командование ВСУ примет соответствующие решения , которые помогут решить эту сложную ситуацию.

Я надеюсь, что командование ощущает эту ситуацию. И почувствует этот момент, когда нужно будет либо забрать город, либо вывести ребят на другие рубежи, чтобы сберечь их для дальнейших действий, когда мы сможем отбивать все артиллерией, а не держать ценой человеческого ресурса, – подчеркнул Роман Костенко.

Как ранее рассказывал командир батальона "Свобода", капитан Национальной гвардии Украины Петр Кузык, ситуация в Северодонецке постоянно меняется. Продолжаются уличные бои. Бывают дни, когда украинские военные контролируют от 40 до 50% города.

Он добавил, что российские захватчики разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк. Впрочем, возможность снабжения вооружением все же есть. Сейчас город находится в полуокружении : определенная угроза существует, однако пока приказа отступать нет.

Украинские военные удерживают позиции и пытаются по возможности вытеснять оккупантов из их рубежей в городе, что удается с переменным успехом.