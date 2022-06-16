Про це 24 каналу розповів ветеран АТО та народний депутат Роман Костенко. За його словами, командування Збройних Сил ретельно стежить за ситуацією. Зараз там зібрані потужні українські спецпідрозділи, які героїчно протистоять російським окупантам.

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Костенко сподівається, що згодом відбивати штурм росіян можна буде переважно за допомогою артилерії. Зараз все відбувається буквально через людський ресурс. Це неймовірно складно. Але в будь-якому випадку командування тримає руку на пульсі подій.

Військовим дійсно важко

Роман Костенко спілкувався з побратимами, які зараз обороняють Сєвєродонецьк. Деякі чоловіки кажуть, що просто ніколи такого не зустрічали. Росіяни застосовують в місті і артилерію, і авіацію, і танки, і стрілецьку зброю.

Складно усвідомити, що все це руйнівне та смертельне поєднання "працює проти тебе". Утім, українські захисники героїчно обороняються. Костенко сподівається, що згодом командування ЗСУ ухвалить відповідні рішення, які допоможуть вирішити цю складну ситуацію.

Я сподіваюся, що командування відчуває цю ситуацію. І відчує цей момент, коли потрібно буде або забрати місто, або вивести хлопців на інші рубежі, щоб зберегти їх для подальших дій, коли ми зможемо відбивати все артилерією, а не тримати ціною людського ресурсу, – наголосив Роман Костенко.

Як раніше розповідав командир батальйону "Свобода", капітан Національної гвардії України Петро Кузик, ситуація в Сєвєродонецьку постійно змінюється. Тривають вуличні бої. Бувають дні, коли українські військові контролюють від 40% до 50% міста.

Він додав, що російські загарбники зруйнували всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька. Утім, можливість постачання озброєння все ж таки є. Зараз місто перебуває в напівоточенні: певна загроза існує, однак поки наказу відступати немає.

Українські військові утримують позиції та намагаються за можливості витісняти окупантів з їхніх рубежів у місті, що вдається з перемінним успіхом.