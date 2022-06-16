Про це розповів командир батальйону "Свобода", капітан Національної гвардії України Петро Кузик. Він зазначив, що ситуація в Сєвєродонецьку постійно змінюються і бувають дні, коли українські захисники контролюють 50 – 40% міста.

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Ситуація в Сєвєродонецьку

Батальйон "Свобода" в складі 4 бригади Національної гвардії не просто тримає позиції, нам вдалось посунутись вперед, буквально на квартал, закріпитись на цих позиціях. Відкинути ворогу нас не вдалось,

– сказав Петро Кузик.

Він зазначив, що окупанти зруйнували всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька на Луганщині, тому батальйону, доводиться шукати інші способи доставки боєприпасів. За словами Кузика, більшу частину міста захопили окупанти

"Зараз Сєвєродонецьк напів оточено, загрози є в цьому, але наказу відходити немає. Ми – солдати і виконуємо накази. Зараз є наказ утримувати позиції і витискати ворога по можливості з міста, що ми якісно намагаємось зробити з певним перемінним успіхом" – сказав командир.

Він додав, що про відступ, ніхто не думає, а навпаки ставлять за мету деокупацію міста. За його словами, усі підрозділи працюють дуже злагоджено тому говорити про відхід з міста "як мінімум зарано". Він зазначив, що найближчим часом можливий наказ про контрнаступ.

Як минула доба на Луганщині

В Офісі Президента повідомили, що в Луганській області російські окупанти намагалися наступати в Сєвєродонецьку та Тошківці, найбільше страждають села Гірської та Попаснянської громад. Вчора українські військові відбили черговий штурм Тошківки, де руйнувань стає все більше кожного дня. Також ворог безщадно нищить усе в Вікторівці, Новоіванівці, Вовчоярівці, Нирковому та інших населених пунктах. За 15 червня у Гірському окупанти пошкодили 12 будинків, один цивільний отримав поранення.

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