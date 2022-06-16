Об этом рассказал командир батальона "Свобода", капитан Национальной гвардии Украины Петр Кузик. Он отметил, что ситуация в Северодонецке постоянно меняется и бывают дни, когда украинские защитники контролируют 50-40% города.

Читайте также ВСУ отбили штурмовые атаки россиян в Северодонецке, возле Богородичного и Тошковки, – Генштаб

Ситуация в Северодонецке

Батальон "Свобода" в составе 4 бригады Национальной гвардии не просто удерживает позиции, нам удалось подвинуться вперед, буквально на квартал, закрепиться на этих позициях. Отбросить врагу нас не удалось,

– сказал Петр Кузык.

Он отметил, что оккупанты разрушили все мосты, которые ведут в Северодонецк на Луганщине, поэтому батальону приходится искать другие способы доставки боеприпасов. По словам Кузыка, большую часть города захватили оккупанты.

"Сейчас Северодонецк полуокружен, угрозы есть в этом, но приказа отходить нет. Мы – солдаты и выполняем приказы. Сейчас есть приказ удерживать позиции и выжимать врага по возможности из города, что мы качественно пытаемся сделать с определенным переменным успехом", – сказал командир.

Он добавил, что об отступлении никто не думает, а наоборот ставят целью деоккупацию города. По его словам, все подразделения работают очень слаженно, поэтому говорить об уходе из города "как минимум рано". Он отметил, что в ближайшее время возможен приказ о контрнаступлении.

Как прошли сутки в Луганской области

В Офисе Президента сообщили, что в Луганской области российские оккупанты пытались наступать в Северодонецке и Тошковке, больше всего страдают села Горской и Попаснянской общин. Вчера украинские военные отбили очередной штурм Тошковки, где разрушений становится все больше каждый день. Также враг беспощадно уничтожает все в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нирковом и других населенных пунктах. За 15 июня в Горском оккупанты повредили 12 домов, один гражданский получил ранения.

Обратите внимание – угроза оккупации Славянская выросла: детали в видео