В каких областях было спокойно

Относительно спокойной ночь была на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине, Полтавщине, Киевщине и Житомирщине.

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Где были обстрелы

Сумщина

15 июня в течение дня и вечера кафиры обстреливали пограничные общины из минометов и артиллерии. Днем, на российской мине недалеко от границы взорвался автомобиль, в результате этого погибли три человека, один человек получил ранения. Вечером оккупанты нанесли рэкетный удар по окрестностям Глухова. Прилетели пять ракет. Один погибший, шесть раненых.

Ночью нанесли ракетный авиаудар по Садовской общине. Четверо погибших, шесть раненых. Также утром 16 июня был ракетный авиаудар по Краснопольской общине и час минометного огня. Разрушены здания, пожары продолжаются. Последствия и пострадавшие – информация уточняется.

Харьков

Ночью были тревоги и единичные обстрелы. В городе пострадавших нет. В области в результате обстрелов Лозовского района один человек ранен, в Изюмском районе ранены 4 человека, в этом направлении продолжаются боевые действия.

Луганщина

Враг пытается наступать в Северодонецке и Тошковце, сжигает деревни Горной и Попаснянской общин. Вчера отбили очередной штурм Тошкивки, где разрушений увеличивается каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Почечном и других населенных пунктах. Только в Горном за день повреждены 12 домов. Один гражданский ранен.

Донетчина

Активные боевые действия вдоль всей линии фронта, вчера вечером – ракетные удары по отдаленным населенным пунктам в Покровске, Гришине. По Константиновке – РСЗО "Ураган". Повреждены и разрушены жилые дома, метеостанция, промышленное предприятие, свиноферма.

За сутки один человек погиб, 13 ранены. Продолжается эвакуация населения.

Николаевщина

15 июня днем российские кафиры обстреляли жилой квартал Николаева из реактивных систем залпового огня, вероятно, системы "Ураган", попали в четырехэтажный жилой дом. Также обстреляли Широковскую общину. По предварительной информации, пострадавших нет, разрушены фермерские склады. Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Николаевский район: обстреливали с. Лиманы Галицыновской общины, в результате чего два дома сгорели. После вражеских обстрелов вечером в с. Лиманы загорелась пшеница. В результате вражеских обстрелов вчера в с. Заселие Первомайской общины сгорел жилой дом. Потерпевших нет. Также обстрел попал пгт Первомайское, в результате чего произошел пожар жилого дома.

Херсонщина

Боевые действия происходят на территории области, в частности тяжелое положение в населенных пунктах Бериславского и Каховского районов. Там уничтожены дома, убитые и раненые люди, россияне заменяли инфраструктуру и берег реки, занимаются мародерством и похищают местных жителей. Проверяется информация о минировании берегов Молодежного пляжа в Херсоне. Критическая ситуация в области с обеспечением медикаментами и гуманитарной помощью.

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