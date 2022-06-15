Наиболее трудным направлением до сих пор остается борьба за Северодонецк. Последние новости сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

К теме Бои у Бахмута и Славянска: в Генштабе назвали самые горячие точки на фронте

ВСУ отразили вражеские атаки

Ситуация на поле боя постоянно меняется из-за высокой интенсивности боевых действий. На Северодонецком направлении, по данным Генштаба, российские оккупанты обстреливали наши позиции из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Также они продолжают циничные обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудар близ Белой Горы.

Но несмотря на значительное преимущество противника в вооружении, нашим воинам удается успешно отражать попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковке. Боевые действия продолжаются.

Также российские оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, но наши воины успешно их отразили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются.

Обстрелы российских оккупантов

Ситуация на поле боя тяжелая, а от обстрелов страдают города и села по всей Украине. В частности, в ночь на 15 июня российские войска обстреляли Апостолово, что в 40 километрах от Кривого Рога. К сожалению, из-за этой атаки артиллерией погибли сразу несколько человек. Российские оккупанты били по мирному городку из реактивных систем залпового огня "Ураган". Именно поэтому власти еще раз просят не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Также российские оккупанты ночью 13 июня били ракетами по жилому сектору Зеленодольска на Днепропетровщине. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Обстрелы вели из системы залпового огня "Ураган". Вражеские снаряды попали в жилые многоэтажки, где попали в квартиру. В результате обстрела одна женщина погибла. Есть раненые, среди которых 3 женщины и двое мужчин.

Стреляют русские захватчики и в условно "своих". Речь идет об оккупированном Донбассе. Конечно же, во всем они обвиняют ВСУ. Но теперь они из оккупированной Макеевки обстреляли оккупированный Донецк. Как собираются доказывать, что это наши военные пока неизвестно. Но, к сожалению, от таких циничных обстрелов россиян погибла женщина и ребенок в Донецке. Позже из того же района Макеевки россияне отработали по Киевскому и Куйбышевскому районам.

Путин выставил новые термины для своих войск, чтобы захватить наши территории: смотрите видео